37-річний футболіст може повісити бутси на цвях.
ЛЕОНАРДО БОНУЧЧІ, ФК ФЕНЕРБАХЧЕ
20 травня 2024, 20:26
Леонардо Бонуччі розглядає можливість завершення кар'єри найближчим літом. Про це в соціальних мережах інформує авторитетний журналіст Маттео Моретто.
Чинний контракт 37-річного Бонуччі з Фенербахче розрахований до кінця поточного сезону. Далі досвідчений футболіст може повісити бутси на цвях.
У футбольному світі Леонардо Бонуччі відомий головним чином за виступами за Ювентус і національну збірну Італії.
Кольори Фенербахче Бонуччі захищає з січня після переходу на правах вільного агента.
У сезоні-2023/24 Бонуччі провів за Уніон Берлін і Фенербахче 22 матчі, в яких забив один гол.