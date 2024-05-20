Туреччина

37-річний футболіст може повісити бутси на цвях.

Леонардо Бонуччі розглядає можливість завершення кар'єри найближчим літом. Про це в соціальних мережах інформує авторитетний журналіст Маттео Моретто.

Чинний контракт 37-річного Бонуччі з Фенербахче розрахований до кінця поточного сезону. Далі досвідчений футболіст може повісити бутси на цвях.

У футбольному світі Леонардо Бонуччі відомий головним чином за виступами за Ювентус і національну збірну Італії.

Кольори Фенербахче Бонуччі захищає з січня після переходу на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Бонуччі провів за Уніон Берлін і Фенербахче 22 матчі, в яких забив один гол.