Туреччина

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Кубка Туреччини, що відбувся 23 травня 2024 року.

У рамках фінального матчу Кубка Туреччини-2023/24 Бешикташ зумів вирвати непросту перемогу над Трабзонспором та здобути цей трофей в 11-ий раз у своїй історії.

Команди у результативному протистоянні влаштували обмін голами в заключному відрізку, коли вінгеру Трабзонспора Ніколя Пепе вдалося повернути паритет на табло на 89-ій хвилині, тоді як півзахисник Алі Аль-Мусраті вже у компенсований час своїм голом приніс перемогу Бешикташу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бешикташ — Трабзонспор у рамках фіналу Кубка Туреччини-2023/24:

Бешикташ – Трабзонспор 3:2

Голи: Геззаль, 45+3, Учан, 54, Аль-Мусраті, 90+4 – Онуачу, 13, Ніколя Пепе, 89