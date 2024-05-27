Туреччина

102 набраних очки — найбільше в історії.

Галатасарай вдруге поспіль став чемпіоном Туреччини.

Команда Окана Бурука обіграла Коньяспор (3:1) у заключному турі й завершила сезон на першій сходинці, випередивши Фенербахче на три очки.

Стамбульці виграли лігу в 24-й раз — у жодного іншого клубу немає більше 19 перемог.

102 очки — найкращий результат в історії турніру.

Попередній рекорд було встановлено Фенербахче — 93 бали в сезоні-1988/89, причому тоді у вищому дивізіоні проводили по 36 матчів, а не 38.