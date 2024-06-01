Туреччина

Очільник турецького клубу будує дуже амбітні плани.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган останній футбольний рік провів у каталонській Барселоні, куди перейшов у якості вільного агента, і одразу став одним із лідерів колективу.

Однак 33-річний виконавець має нетривалий контракт із клубом, із опцією продовження ще на один рік наступного літа.

Це залишає підстави для виникнення чуток щодо можливого відходу гравця з клубу.

А коли президент одного з потенційних клубів-претендентів робить настільки гучні заяви, як це зробив напередодні очільник турецького Галатасарая Дурсун Езбек, то ці чутки виключно посилюються.

"Нам потрібно підписати десь трьох гравців, щоб змагатись на рівні з іншими в Лізі чемпіонів.

Мабуть, настав час спробувати здійснити підписання моєї мрії — Ілкая Гюндогана", — заявив турецький функціонер.

У цьому сезоні Гюндоган провів 51 матч, забив п’ять голів та віддав 14 гольових передач.