Топовий португальський фахівець Жозе Моурінью висловився про можливе призначення головним тренером турецького Фенербахче.

За інформацією ЗМІ, Моурінью офіційно очолить стамбульський клуб найближчим часом.

"Поки нічого не підписано, але, так, я хочу очолити Фенербахче. Потрапити в Лігу чемпіонів буде непросто, адже на нас чекають три відбіркові раунди. Вісім гравців Фенербахче візьмуть участь у Євро-2024 і пропустять передсезонну підготовку. 

Буде непросто, але, як ви знаєте, я люблю складні виклики, — наводить слова Моурінью ASpor.

61-річний Жозе Моурінью працював головним тренером у Порту, Челсі, Реалі, Інтері, Манчестер Юнайтед, Тоттенгемі та Ромі. 