Туреччина

Португалець дав свій коментар щодо майбутньої роботи в турецькому клубі.

Топовий португальський фахівець Жозе Моурінью висловився про можливе призначення головним тренером турецького Фенербахче.

За інформацією ЗМІ, Моурінью офіційно очолить стамбульський клуб найближчим часом.

"Поки нічого не підписано, але, так, я хочу очолити Фенербахче. Потрапити в Лігу чемпіонів буде непросто, адже на нас чекають три відбіркові раунди. Вісім гравців Фенербахче візьмуть участь у Євро-2024 і пропустять передсезонну підготовку.

Буде непросто, але, як ви знаєте, я люблю складні виклики, — наводить слова Моурінью ASpor.

61-річний Жозе Моурінью працював головним тренером у Порту, Челсі, Реалі, Інтері, Манчестер Юнайтед, Тоттенгемі та Ромі.