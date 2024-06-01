Португалець дав свій коментар щодо майбутньої роботи в турецькому клубі.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
01 червня 2024, 20:14
Топовий португальський фахівець Жозе Моурінью висловився про можливе призначення головним тренером турецького Фенербахче.
За інформацією ЗМІ, Моурінью офіційно очолить стамбульський клуб найближчим часом.
"Поки нічого не підписано, але, так, я хочу очолити Фенербахче. Потрапити в Лігу чемпіонів буде непросто, адже на нас чекають три відбіркові раунди. Вісім гравців Фенербахче візьмуть участь у Євро-2024 і пропустять передсезонну підготовку.
Буде непросто, але, як ви знаєте, я люблю складні виклики, — наводить слова Моурінью ASpor.
61-річний Жозе Моурінью працював головним тренером у Порту, Челсі, Реалі, Інтері, Манчестер Юнайтед, Тоттенгемі та Ромі.