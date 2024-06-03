Португальський фахівець Жозе Моурінью прокоментував призначення на посаду головного тренера стамбульського Фенербахче. Цитує тренера FourFourTwo.
"Хочу подякувати вам за вашу любов. Я відчув її з того моменту, як моє ім'я почали пов'язувати з Фенербахче.
Зазвичай тренера люблять після перемог, але в цьому випадку я відчуваю любов до перемог. Для мене це велика відповідальність. Я можу вам пообіцяти, що з цього моменту стану частиною вашої родини.
Ця футболка — моя шкіра. Футбол — це пристрасть, і немає місця кращого, щоб цю пристрасть відчути", — сказав португалець.
Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче стартувати на чолі Фенербахче з гучного повернення суперзірки Ан-Насра до Туреччини.