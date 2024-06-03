Туреччина

Португалець в передчутті роботи у Стамбулі.

"Хочу подякувати вам за вашу любов. Я відчув її з того моменту, як моє ім'я почали пов'язувати з Фенербахче.

Зазвичай тренера люблять після перемог, але в цьому випадку я відчуваю любов до перемог. Для мене це велика відповідальність. Я можу вам пообіцяти, що з цього моменту стану частиною вашої родини.

Ця футболка — моя шкіра. Футбол — це пристрасть, і немає місця кращого, щоб цю пристрасть відчути", — сказав португалець.