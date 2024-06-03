Туреччина

Досвідчений захисник наразі залишається в Атлетіко Мадрид.

Напередодні Жозе Моурінью офіційно став новим головним тренером Фенербахче, на тлі чого з'явилися чутки щодо бажання турецького клубу підписати досвідченого захисника мадридського Атлетіко Сезара Аспілікуету.

Втім, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, між Фенербахче та 34-річним іспанцем не було ніяких переговорів щодо можливого переходу, незважаючи на повідомленням в пресі.

Зазначимо, що у березні цього року Атлетіко скористався можливістю пролонгації угоди з Аспілікуетою до літа 2025 року.

У сезоні-2023/24 іспанець провів у футболці "матрасників" 34 матчі у всіх турнірах (1824 хвилини), в яких він відзначився двома результативними передачами та сімома попередженнями.