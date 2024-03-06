Іспанія

У клубі розраховують на універсального захисника.

Мадридський Атлетіко оновив угоду свого правого захисника Сесара Аспілікуети, повідомляє видання Marca.

У клубі вирішили активувати опцію продовження контракту 34-річного іспанця. Тепер його розраховано до кінця червня 2025 року.

Очікувалося, що угоду буде оновлено виключно після того, як Аспілікуета відіграє конкретну кількість хвилин, але керівництво клубу врахувало те, що гравець отримав пошкодження у січні. Таким чином, мадридці хотіли відзначити внесок захисника на полі та поза ним.

У поточному сезоні Аспілікуета взяв участь у 22 матчах "матрацників" у всіх турнірах, відзначившись асистом. Зараз гравець продовжує відновлюватися після розриву меніска.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що інший захисник Атлетіко зіграв достатню кількість матчів задля автоматичного оновлення контракту.