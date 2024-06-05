Туреччина

Сульшера в стамбульському клубі поки що не буде.

Джованні ван Бронкхорст отримав посаду головного тренера Бешикташа, передає офіційний сайт стамбульського клубу.

Із 49-річним нідерландським спеціалістом укладено угоду, розраховану на 2 роки. Вона включає можливість її продовження ще на рік.

Попереднім клубом ван Бронкхорста був Рейнджерс, який він очолював протягом 68 матчів (листопад 2021 — листопад 2022). Нідерландець також працював у китайському Гуанчжоу Фулі (січень-грудень 2020) та Феєнорді (травень 2015 — липень 2019).

На рахунку спеціаліста перемога в Ередивізі-2016/17, два Кубка Нідерландів (2015/16 і 2017/18) та два Суперкубка країни (2017/18 і 2018/19). Разом із Рейнджерс він виграв Кубок Шотландії-2021/22.

Нагадаємо, в наступному клубному сезоні Бешикташ братиме участь у Лізі Європи УЄФА (плей-оф кваліфікації). Під час минулої кампанії стамбульці фінішували шостими в чемпіонаті та виграли Кубок Туреччини.