Туреччина

Турецький гранд в пошуках підсилення захисної ланки.

Чинний чемпіон Туреччини стамбульський Галатасарай намагається підписати правого захисника Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссака. Про це повідомляє beIN Sports.

За інформацією джерела, 26-річний англійський футболіст з оптимізмом дивиться на можливість стати гравцем турецького клубу.

Зазначається, що керівництво Галатасараю готове запропонувати захиснику контракт, розрахований на чотири роки. Переговори між клубами вже розпочато.

Чинний контракт гравця з "Манкуніанцями" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Аарон Ван-Біссака відіграв за МЮ 30 матчів та віддав 3 результативні передачі.