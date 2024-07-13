Туреччина

Стамбульський гранд серйозно працює на італійському ринку.

Стамбульський Бешикташ зацікавився правим захисником римської Роми Ріком Карсдорпом. Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.

За інформацією джерела, новий головний тренер "Чорних орлів" нідерландець Джованні ван Бронкхорст хоче позбутися шведського захисника Йонаса Свенссона та запросити на його місце свого співвітчизника зі столиці Італії.

Чинний контракт 29-річного нідерландця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Рік Карсдорп відіграв за Рому 28 матчів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Бешикташ вже підписав таких гравців, як Рафа Сілва та Габріель Пауліста. Також сьогодні офіційно до "Чорних орлів" приєднався Чіро Іммобіле.