Туреччина

27-річний француз повернувся до Європи.

Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером саудівського Аль-Ахлі Алланом Сен-Максіменом.

Орендна угода з 27-річним французом розрахована на один сезон.

За інформацією ЗМІ, ключову роль у переговорах щодо трансферу відіграв головний тренер "канарійок" Жозе Моурінью.

Нагадаємо, Сен-Максімен став гравцем Аль-Ахлі влітку минулого року за 27 мільйонів євро.

Минулого сезону Аллан провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав дев'ять асистів.