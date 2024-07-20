Туреччина

Моурінью потрібен форвард.

Турецький Фенербахче цього літа оголосив про призначення головним тренером Жозе Моурінью, після чого розпочалась активна робота клубу на трансферному ринку.

Черговим новачком колективу може стати марокканський нападник андалузької Севільї Юссеф Ен-Несірі, проте ці перемовини просуваються напрочуд повільно.

Це зрештою вивело з рівноваги президента турецького клубу Алі Коча, який зробив різку заяву в останньому інтерв’ю.

"Щодо нападника, про якого ви всі в мене запитуєте… Ми дуже хотіли бачити в клубі Ен-Несірі.

І ми все ще хочемо його бачити, але наше терпіння закінчується. Я дав нашому спортивному директору 48 годин на те, аби остаточно вирішити це питання", — заявив очільник турецького клубу.

Відомо, що умови майбутнього контракту марокканця з "канарками" вже узгоджені — угода до 2028 року за 6 млн євро на рік зарплатні.

Інша справа — умови трансферу. Фенербахче дає 12 млн євро одразу + 9 млн євро на виплат, тоді як Севілья хоче отримати 18 млн євро одразу + 3 млн євро на виплат.

Однак на іспанський клуб тиснутиме ліміт заробітних плат та фінансові правила Ла Ліги, тоді як турки пропонують найкращий варіант із того, що "нервіонці" взагалі отримували з приводу Ен-Несірі останнім часом.

На рахунку Юссефа 20 голів та три гольові передачі у 41 матчі минулого сезону.