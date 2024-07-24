Туреччина

Угода з 33-річним чорногорцем розрахована на три роки.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником мадридського Атлетіко Стефаном Савичем.

Футболіст дістався турецькому клубу безкоштовно, оскільки він розірвав контракт із "матрацниками", який був розрахований до літа 2025 року.

За інформацією ЗМІ, угода з 33-річним чорногорцем розрахована на три роки.

У сезоні, що минув, Савич провів 33 матчі, в яких результативними діями не відзначався.