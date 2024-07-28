Туреччина

27-річний футболіст відхилив пропозицію турецького клубу.

Правий захисник Мілана Давіде Калабрія відмовився залишати свій клуб. Майбутнє 27-річного футболіста залишається невизначеним, оскільки його чинний договір із "россонері" закінчується менш ніж за рік.

За заявами інсайдера Маттео Моретто, капітан Мілана отримав пропозицію від Галатасарая.

Турецький клуб пропонував італійцеві вигідніший контракт порівняно з його нинішньою угодою, однак той відповів відмовою.

Давіде Калабрія виступає за Мілан протягом усієї кар'єри. На його рахунку 258 поєдинків за "червоно-чорних" у всіх турнірах з моменту дебюту в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що Мілан в серпні запропонує новий контракт Ернандесу.