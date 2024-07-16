Німець може залишити іспанський клуб.
ІЛКАЙ ГЮНДОГАН, GETTY IMAGES
16 липня 2024, 10:50
Півзахисник Ілкай Гюндоган може залишити Барселону, повідомляє AS/
За інформацією джерела, головний тренер команди Ганс Дітер-Флік вважає, що німцю не вистачає інтенсивності в роботі з м'ячем. Також, за думкою Фліка та спортивного департаменту, футболіст належним чином не відпрацьовує в обороні.
Очікується, що незабаром Флик обговорить перспективи із Гюндоганом. Ілкаю дадуть зрозуміти, що він уже не буде ключовим гравцем, якщо залишиться наступного сезону.
Нагадаємо, Гюндоган може завершити кар'єру в збірній Німеччини.