Іспанія

Німець може залишити іспанський клуб.

Півзахисник Ілкай Гюндоган може залишити Барселону, повідомляє AS/

За інформацією джерела, головний тренер команди Ганс Дітер-Флік вважає, що німцю не вистачає інтенсивності в роботі з м'ячем. Також, за думкою Фліка та спортивного департаменту, футболіст належним чином не відпрацьовує в обороні.

Очікується, що незабаром Флик обговорить перспективи із Гюндоганом. Ілкаю дадуть зрозуміти, що він уже не буде ключовим гравцем, якщо залишиться наступного сезону.

Нагадаємо, Гюндоган може завершити кар'єру в збірній Німеччини.