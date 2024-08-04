Туреччина

Гравець не по кишені турецькому клубу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней перебуває на радарах кількох клубів, зокрема на радарі Галатасарая.

При цьому, в турецькому клубі вважають, що підписати 27-річного шотландця цього літа буде неможливо.

Річ у тім, що "леви" не в змозі заплатити за Мактомінея більше 15 мільйонів євро. Про це розповідає відомий журналіст Руді Галетті.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Скотта Мактомінея в 32 мільйони євро.

Нагадаємо, що півзахисник є вихованцем академії Манчестер Юнайтед — за інші команди у своїй кар'єрі він поки що не грав.