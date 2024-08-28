Туреччина

Фіорентина натомість отримає непогані гроші.

Минулий сезон можна вважати успішним для марокканського опорного півзахисника Соф’яна Амрабата лише самим фактом рідкісного отримання досвіду виступів у англійській Прем’єр-лізі в складі Манчестер Юнайтед на правах оренди із Фіорентини.

Уже після повернення до Флоренції цього літа, 28-річний виконавець отримав трохи ігрової практики в матчах нової кампанії, проте "Червоні дияволи" розглядали можливість його чергової тимчасової позики.

Однак в останні дні трансферного вікна турецький Фенербахче на чолі із Жозе Моурінью активізував свій інтерес і таки домовився з Амрабатом щодо умов контракту до 2028 року.

Фіорентині натомість запропонували 10 млн євро й клуб дуже близький до того, аби погодитись на ці умови.

У минулому сезоні на рахунку Амрабата 30 матчів (1545 хвилин).