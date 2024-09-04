Туреччина

Нігерійський форвард перейшов із Наполі на правах безкоштовної оренди.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Віктор Осімгена, права на якого належать Наполі.

25-річний нігерійський форвард перебрався до турецького гранда на правах безкоштовної оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Офіційно зазначається, що Галатасарай повністю виплачуватиме річну зарплату Осімгена у розмірі 6 мільйонів євро.

У минулому сезоні Віктор Осімген провів за Наполі 32 матчі, в яких він забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.