Туреччина

Стамбульський гранд продовжує працювати на італійському ринку.

Стамбульський Галатасарай веде перемовини з римською Ромою щодо трансферу поляка Ніколи Залевські. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "вовки" не проти продажу 22-річного футболіста. Керівництво "левів" вже веде переговори з оточенням гравця збірної Польщі, щоб переконати його приєднатися до команди.

Чинний контракт поляка з римським клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Нікола Залевські відіграв за Рому три матчі.

Раніше Віктор Осімген прокоментував свій перехід до Галатасараю.