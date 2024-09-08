Туреччина

З дитинства за "левів".

Новоспечений нападник стамбульського Галатасараю Віктор Осімген прокоментував свій перехід до турецького гранда. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я дійсно дуже радий стати частиною сім'ї Галатасарая. Не можу дочекатися, щоб віддати всі сили цьому клубу і максимально використати цю нову подорож із такою приголомшливою командою та вболівальниками. Я готовий створити незабутні спогади для фанатів цього клубу", — заявив Осімген.

Раніше повідомлялося, що Зієш розірвав контракт із Галатасараєм.