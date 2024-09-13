Туреччина

Стамбульці продовжують працювати на італійському ринку.

Захисник італійського Мілана Фоде Балло-Туре потрапив у сферу інтересів турецького Галатасарая. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, сенегальський лівий фулбек незабаром може перебратися до чемпіонату Туреччини, оскільки стамбульському клубу не вдалося укласти контракт із Ніколою Залевські з Роми. Польський вінгер вирішив залишитися в стані "джаллороссі", у зв'язку з чим "леви" активізували свій інтерес до захисника "россонері".

Зазначається, що поки неясно, на яких умовах турки хотіли б придбати Балло-Туре — оренда або повноцінний трансфер. Для Мілана було б краще продати африканського футболіста і виключити з бухгалтерських документів клубу витрати на його зарплату.

Нагадаємо, сьогодні останній день трансферного вікна у Туреччині.