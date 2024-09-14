Гезтепе орендував івуарійського гравця з правом викупу.
Давід Датро Фофана, фото Гезтепе
14 вересня 2024, 16:39
Центральний нападник Давід Датро Фофана перебрався з Челсі до Гезтепе, передає офіційний сайт турецького клубу.
Сезон-2024/25 21-річний івуарієць проведе поза Лондоном. Турки отримали право викупу гравця. Контракт Фофана з Челсі розраховано до кінця червня 2029 року.
Протягом минулої кампанії нападник відзначився 6 голами та 2 асистами в 32 матчах у всіх турнірах за берлінський Уніон і Бернлі.
Після чотирьох зіграних поєдинків Гезтепе йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.