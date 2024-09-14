Туреччина

Гезтепе орендував івуарійського гравця з правом викупу.

Центральний нападник Давід Датро Фофана перебрався з Челсі до Гезтепе, передає офіційний сайт турецького клубу.

Сезон-2024/25 21-річний івуарієць проведе поза Лондоном. Турки отримали право викупу гравця. Контракт Фофана з Челсі розраховано до кінця червня 2029 року.

𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐃𝐀𝐓𝐑𝐎 𝐅𝐎𝐅𝐀𝐍𝐀🔥 pic.twitter.com/6PDzxtLszd — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 13, 2024

Протягом минулої кампанії нападник відзначився 6 голами та 2 асистами в 32 матчах у всіх турнірах за берлінський Уніон і Бернлі.

Після чотирьох зіграних поєдинків Гезтепе йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.