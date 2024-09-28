"The Special One".
Моур, getty images
28 вересня 2024, 14:44
Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью висловився про так званий "ефект Моурінью". Цитує португальського фахівця Sky Sports.
"Ефект Моурінью? Це трофеї та кубки. Але Фенербахче не може виграти трофей вже у вересні. Цього місяця немає трофеїв, які можна було б виграти.
Я завойовував титули в кожному клубі, в якому працював, за винятком Тоттенгема, де мене звільнили за два дні до фіналу Кубка (фінал Кубка англійської ліги 2021 року, в якому Тоттенгем мінімально програв Манчестер Сіті (0:1) — прим.). В інших клубах результатом моєї роботи були трофеї", — заявив Моурінью.