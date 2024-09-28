Туреччина

"The Special One".

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью висловився про так званий "ефект Моурінью". Цитує португальського фахівця Sky Sports.

"Ефект Моурінью? Це трофеї та кубки. Але Фенербахче не може виграти трофей вже у вересні. Цього місяця немає трофеїв, які можна було б виграти.

Я завойовував титули в кожному клубі, в якому працював, за винятком Тоттенгема, де мене звільнили за два дні до фіналу Кубка (фінал Кубка англійської ліги 2021 року, в якому Тоттенгем мінімально програв Манчестер Сіті (0:1) — прим.). В інших клубах результатом моєї роботи були трофеї", — заявив Моурінью.