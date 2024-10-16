Туреччина

Німецький ексгравець турецького походження підтримав талановитого плеймейкера Реала.

Колишній атакуючий півзахисник мадридського Реала, лондонського Арсеналу та збірної Німеччини Месут Озіл під час одного з заходів відповів на найпопулярніше питання у світовому футболі.

Один із фанатів спитав у 36-річного німця турецького походження, кого б він обрав між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Месут, натомість, віддав перевагу 19-річному Арді Гюлеру.

"Мессі чи Роналду? Арда Гюлер", — відповів Озіл, чим викликав оплески у залі.

“Messi or Ronaldo? Arda Güler!”, says Mesut Özil 😄🇹🇷pic.twitter.com/olvmR1AKrc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2024

Нагадаємо, що раніше Месут Озіл називав Антоніо Рюдігера найкращим захисником у світі.