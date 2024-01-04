Іспанія

Легендарний німецький футболіст відзначив гру оборонця Реала.

Експівзахисник Реала і збірної Німеччини Месут Озіл вважає оборонця "бланкос" Антоніо Рюдігера найкращим захисником світу.

"Рюдігер на піку форми — найкращий захисник у світі на цю мить. Він показує відмінну гру в складі мадридського Реала, мого колишнього клубу.

Запитайте Голанда або Осімхена, наскільки Тоні хороший! Челсі теж може підтвердити: після його відходу лондонцям часто не вистачає його характеру", — написав Озіл в соцмережі Х.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги, в якому Рюдігер відзначився переможним голом.