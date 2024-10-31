Туреччина

Футболісти допомогли тренеру покинути поле.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью отримав травму під час тренування.

Португалець виклав у соцмережі фрагмент, де під час заняття на полі один із гравців турецької команди стикається з Моурінью, який упав на газон. Футболісти допомогли тренеру, який кульгав, встати і покинути поле.

Моурінью відреагував на ситуацію, що сталася, з гумором.

"Урок молодим тренерам: ніколи не носіть речі того ж кольору, що гравці. Вони можуть віддати вам пас... вдарити вас ззаду", — написав 61-річний Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче хоче орендувати Гюлера у Реала.