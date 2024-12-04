Туреччина

Трансфер поступово просувається.

Бразильський атакувальний півзахисник Андерсон Таліска свого часу запам’ятався європейським уболівальникам своїми виступами за лісабонську Бенфіку та турецький Бешикташ, однак після початку 2019 року пов’язував своє майбутнє з віддаленими колективами — китайським Гуанчжоу Еверграндом та аравійським Ан-Насром.

Проте цієї зими можливе повернення вже 30-річного виконавця до Європи, над чим ще влітку почав працювати турецький Фенербахче, але тоді так і не дотиснув цей перехід.

Наразі відомо, що "канарки" досягли домовленості з футболістом, проте досі тривають перемовини з Ан-Насром щодо відступних за гравця, чий контракт завершується в 2026 році.

У цьому сезоні Таліска за 19 матчів відзначився вісьмома голами.