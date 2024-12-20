Туреччина

Словак може відправитися в Стамбул.

Стамбульський Галатасарай може здійснити перехід центрального захисника французького ПСЖ Мілана Шкрініара. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, турецький клуб веде переговори з ПСЖ щодо переходу гравця цієї зими. Обговорення зосереджені на орендній угоді. Сам центральний захисник відкритий для трансферу.

Зазначається, що 29-річний словак є однією з головних цілей "левів" для посилення оборони.