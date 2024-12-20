Словак може відправитися в Стамбул.
Шкрініар, getty images
20 грудня 2024, 20:22
Стамбульський Галатасарай може здійснити перехід центрального захисника французького ПСЖ Мілана Шкрініара. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, турецький клуб веде переговори з ПСЖ щодо переходу гравця цієї зими. Обговорення зосереджені на орендній угоді. Сам центральний захисник відкритий для трансферу.
Зазначається, що 29-річний словак є однією з головних цілей "левів" для посилення оборони.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Мілан Шкрініар відіграв за ПСЖ лише п'ять матчів.