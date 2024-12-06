Словак може повернутися до Італії.
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06 грудня 2024, 17:19
Наполі побореться з туринським Ювентусом за підписання центрального захисника ПСЖ Мілана Шкрініара. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 29-річний словак може покинути паризький клуб вже у січні 2025 року.
Зазначається, що словак погодився на перехід до Ювентуса, але неаполітанці все одно спробують вмовити Шкрініара змінити рішення на свою користь.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Мілан Шкрініар відіграв за ПСЖ лише п'ять матчів.