Італія

Словак може повернутися до Італії.

Наполі побореться з туринським Ювентусом за підписання центрального захисника ПСЖ Мілана Шкрініара. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний словак може покинути паризький клуб вже у січні 2025 року.

Зазначається, що словак погодився на перехід до Ювентуса, але неаполітанці все одно спробують вмовити Шкрініара змінити рішення на свою користь.