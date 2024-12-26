Черговий українець може спробувати свої сили в Туреччині.
Зубков, getty images
26 грудня 2024, 14:40
Турецький Трабзонспор розглядає можливість придбання вінгера донецького Шахтаря Олександра Зубкова. Про це повідомляє Sporx.
За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже зробило трансферний запит щодо купівлі 28-річного українця.
Зазначається, що Зубков є ідеальною кандидатурою для головного тренера команди Шенола Гюнеша.
Чинний контракт гравця з "гірниками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у мільйонів євро.
Цього сезону Олександр Зубков відіграв за Шахтар 19 матчів, забив сім голів та віддав шість результативних передач.