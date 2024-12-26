Туреччина

Черговий українець може спробувати свої сили в Туреччині.

Турецький Трабзонспор розглядає можливість придбання вінгера донецького Шахтаря Олександра Зубкова. Про це повідомляє Sporx.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже зробило трансферний запит щодо купівлі 28-річного українця.

Зазначається, що Зубков є ідеальною кандидатурою для головного тренера команди Шенола Гюнеша.

Чинний контракт гравця з "гірниками" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у мільйонів євро.

Цього сезону Олександр Зубков відіграв за Шахтар 19 матчів, забив сім голів та віддав шість результативних передач.