Туреччина

Коментар португальського фахівця.

Жозе Моурінью розповів, у чому полягає велич тренера.

"У кар'єрі, а не в моменті. Велич тренера — у результатах, а не у філософії. У людяності, а не в егоцентризмі. У сміливості, а не в самозахисті. У чесності, а не в близьких стосунках. У гармонії з новим поколінням колег.

В умінні добре спати ночами, тому що він знає, що завжди залишався інтелектуально незалежним і принциповим", — сказав головний тренер Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче очолити Ньюкасл у разі звільнення Гау.