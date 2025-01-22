Туреччина

Центрфорвард змінив УПЛ на турецьку Суперлігу.

Центральний нападник Данило Сікан залишив Шахтар і приєднався до Трабзонспора, передає офіційний сайт донецького клубу.

23-річний українець підписав із представником турецької Суперліги довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2029 року.

За Трабзонспор Сікан виступатиме під 14-м номером.



Влітку 2024 року склад Трабзонспора поповнив центральний захисник Арсеній Батагов, який до цього виступав за Зорю. Нещодавно, а саме 20 січня, 22-річний українець відзначився дебютним голом.

Нагадаємо, Сікан перебрався до Шахтаря в січні 2019-го, у серпні того ж року дебютувавши за "гірників". На його рахунку 31 гол і 9 асистів у 115 матчах за донецький клуб у всіх турнірах.

Із донеччанами Данило виграв чемпіонат України (х3), а також Кубок і Суперкубок країни.