Англієць може продовжити кар'єру в турецькій команді.
Маркус Рашфорд, Getty Images
23 січня 2025, 22:53
Новий головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер особисто зацікавлений у нападнику Манчестер Юнайтед Маркусі Рашфорді. Новиною ділиться в соцмережі турецький журналіст Гекмен Озджан.
Раніше Сульшер разом працював із Решфордом будучи головним тренером Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні англієць потрапив у немилість до нинішнього головного тренера МЮ Рубена Аморіма. З 12 грудня Решфорд потрапив у заявку свого клубу всього лише один раз.
Зазначимо, що Сульшер ударно розпочав роботу в Бешикташі: "орли" розгромили Атлетік у Лізі Європи минулої середи з рахунком 4:1, матч відбувся в Стамбулі на домашній арені турецького клубу.
Раніше повідомлялося, що Рашфорд та Деку зустрілися для обговорення трансферу до Барселони.