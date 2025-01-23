Туреччина

Англієць може продовжити кар'єру в турецькій команді.

Новий головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер особисто зацікавлений у нападнику Манчестер Юнайтед Маркусі Рашфорді. Новиною ділиться в соцмережі турецький журналіст Гекмен Озджан.

Раніше Сульшер разом працював із Решфордом будучи головним тренером Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні англієць потрапив у немилість до нинішнього головного тренера МЮ Рубена Аморіма. З 12 грудня Решфорд потрапив у заявку свого клубу всього лише один раз.

Зазначимо, що Сульшер ударно розпочав роботу в Бешикташі: "орли" розгромили Атлетік у Лізі Європи минулої середи з рахунком 4:1, матч відбувся в Стамбулі на домашній арені турецького клубу.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд та Деку зустрілися для обговорення трансферу до Барселони.