Іспанія

Зустріч між англійським гравцем та функціонером "блаугранас" відбулася в Лісабоні.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру у каталонській Барселоні у поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у вівторок, 21 січня, в Лісабоні відбулася зустріч між спортивним директором "блаугранас" Деку та представниками 27-річного англійця для обговорення потенційного переходу гравця.

Як стало відомо раніше, Рашфорд хоче приєднатися до Барселони та вже дав свою усну згоду на перехід до команди Гансі Фліка, проте цей трансфер переважно залежить від того, чи вдастся каталонському клубу вирішити питання щодо майбутнього своїх гравців, зокрема Еріка Гарсії та Ансу Фаті.

За інформацією джерела, дортмундська Боруссія все ще бере участь у боротьбі за Рашфорда та пильно слідкує за ситуацією.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 24 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 асисти.