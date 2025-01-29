Туреччина

У Галатасараї етап кар’єри футболіста вже завершено.

Марокканський нападник Хакім Зієш улітку минулого року залишив лондонський Челсі та на повноцінній основі в якості вільного агента перейшов до турецького Галатасарая, де до цього рік виступав на правах оренди.

Однак кар’єра 31-річного виконавця в складі "левів" фактично завершилась на тому моменті, коли він назвав головного тренера Окана Бурука "найгіршим тренером, із яким він працював".

Після цього Зієш навіть не потрапляв до заявки власної команди, тому цього сезону його показники зупинились на позначці в 320 хвилин у 11 матчах та одній гольовій передачі.

Очевидно, що цієї зими футболіст має залишити клуб, проте гідна пропозиція до нього надійшла лише від катарського клубу Ад-Духаїль.

Утім Хакім усе одно радо на неї погодився, тож наразі клубам залишається лише обговорити деталі цього трансферу.