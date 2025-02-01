Туреччина

Іспанський форвард залишить Мілан.

Нападник Мілана Альваро Мората продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Галатасарай повністю узгодив умови майбутнього трансферу 32-річного іспанського форварда з "россонері".

Зазначається, что Мората перейде до турецького гранда на правах оренди до літа цього року з можливістю пролонгації угоди на один рік, а також повноцінного викупу екскапітана збірної Іспанії.

Наразі угода знаходиться на стадії перевірки усіх необхідних документів, після завершення якої Мората вилетить до Стамбула.

У поточному сезоні Альваро Мората провів за Мілан 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 2 асисти.