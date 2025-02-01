Туреччина

У турецькій Суперлізі опиниться ще один український гравець.

Головний тренер Трабзонспора Шенол Гюнеш під час пресконференції повідомив про майбутній трансфер правого вінгера Шахтаря Олександра Зубкова.

Очікується, що склад клубу турецької Суперліги поповниться третім українцем.

"Трансфер Зубкова завершено, він хороший гравець. Сподіваюся, він допоможе команді", — цитує Гюнеша портал 61saat.

Нагадаємо, Трабзонспор уже представляють захисник Арсеній Батагов і нападник Данило Сікан.

На рахунку 28-річного українця Зубкова сім голів і шість асистів у 21-му матчі всіх турнірів поточної кампанії.