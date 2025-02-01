Туреччина

Ексгравець донецького Шахтаря провів на полі 60 хвилин.

Трабзонспор у рамках 22-го туру турецької Суперліги гостював у Кайсеріспора.

Українські виконавці гостей Арсеній Батагов і Данило Сікан грали з перших хвилин матчу. Нападника в дебютному для нього поєдинку замінили на 60-й хвилині, тоді як захисник відіграв його повністю. У підсумку, команда Шенола Гюнеша не зуміла здолати одного з аутсайдерів турніру, поділивши з ним очки.

Кайсеріспор — Трабзонспор 0:0

Вилучення: Б. Менді, 86 (Трабзонспор, друге попередження)

Трабзонспор із 26-ма йде дев'ятим у турнірній таблиці, тоді як Кайсеріспор із 17-ма заліковими балами перебуває на 16-й (із 19-ти) сходинці.