Туреччина

Турецький клуб зможе викупити іспанця за 8 млн через рік.

Галатасарай опублікував фінансові умови переходу Альваро Морати з Мілана.

Турецький клуб повідомив, що форвард орендований на термін до 20 січня 2026 року за 6 млн євро. Виплати здійснюватимуться у два етапи.

💊 Yeni transferimiz Álvaro Morata, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik’ta sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/WW0NYN1Zgi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Також у Галатасарая буде право викупу нападника за 8 млн євро, крайній термін — 15 січня. Якщо ця опція не буде активована, Галатасарай зможе продовжити оренду до літа 2026 року ще за 3 млн, після чого матиме змогу викупити іспанця не пізніше 10 червня вже за 10 млн.

Якщо Мората буде придбаний Галатасараєм, то отримуватиме 6 млн євро на рік.

У поточному сезоні Альваро Мората провів за Мілан 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 2 асисти.