Турецький клуб зможе викупити іспанця за 8 млн через рік.
Галатасарай опублікував фінансові умови переходу Альваро Морати з Мілана.
Турецький клуб повідомив, що форвард орендований на термін до 20 січня 2026 року за 6 млн євро. Виплати здійснюватимуться у два етапи.
Також у Галатасарая буде право викупу нападника за 8 млн євро, крайній термін — 15 січня. Якщо ця опція не буде активована, Галатасарай зможе продовжити оренду до літа 2026 року ще за 3 млн, після чого матиме змогу викупити іспанця не пізніше 10 червня вже за 10 млн.
Якщо Мората буде придбаний Галатасараєм, то отримуватиме 6 млн євро на рік.
У поточному сезоні Альваро Мората провів за Мілан 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 2 асисти.