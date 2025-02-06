Туреччина

Гравець уже виступав за турецький клуб на правах оренди.

Габонський опорний півзахисник Маріо Леміна за свою професійну кар’єру встиг пограти за чималу кількість відомих європейських клубів накшталт французького Марселя та туринського Ювентуса.

Однак останні роки його кар’єри, переважним чином, були присвячені виступам у Англії, де вже 31-річний виконавець спочатку перебував на контракті у Саутгемптона, устигнувши побувати за цей час у оренді в турецькому Галатасараї та лондонському Фулгемі, після чого була перерва на виступи у Ніцці, і зрештою дворічний період у Вулвергемптоні.

За "вовків" цього сезону футболіст провів 19 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі, а вже цієї зими по нього знову прийшов Галатасарай та запропонував повноцінний трансфер.

Ціна питання — близько 3 млн євро, оскільки контракт гравця з Вулвз мав улітку добігти до завершення.

Угоду з "левами" Леміна підписав до літа 2026 року.