Туреччина

Подальше проведення матчу під питанням.

Матч 23 туру чемпіонату Туреччини між Аданою Демірспор та Галатасараєм не був дограний через черговий скандал.

Вже на 12 хвилині Альваро Мората відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. На 30 хвилині гравці Адани Демірспор після наради з тренерським штабом залишили поле у ​​повному складі.

Galatasaray x Adana Demirspor mücadelesinde Adana Demirspor, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekildi.#GSvADS #beINSPORTS pic.twitter.com/cjmsCkt9YD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2025

Таким чином, рішення щодо долі матчу буде ухвалено на черговому засіданні Турецької федерації фуболу.

У свою чергу Адана Демірспор виступила із заявою щодо цієї ситуації: "На 12 хвилині був несправедливо призначений пенальті у ворота нашої команди. У зв'язку з цим ми очікували втручання VAR. Однак, оскільки виклику від VAR не було, ми зв'язалися з президентом Турецької федерації футболу (TFF) і повідомили його про наше рішення покинути поле. Наше рішення неодноразово повідомлялося четвертому арбітру, але через шум на стадіоні воно було передано нашим гравцям із запізненням, а необхідні дії було здійснено пізно, внаслідок чого процес затягнувся до 30 хвилини.

Це рішення – реакція нашого клубу на систематичні та навмисні помилки суддів, а також на несправедливість. Незважаючи на те, що останніми роками, як і цього сезону, ми виявляли велике терпіння стосовно рішень арбітрів, несправедливі, помилкові та упереджені рішення продовжуються і стають дедалі частішими. Ці несправедливі та упереджені рішення спрямовані не проти нас, а проти TFF та Центрального суддівського комітету (МНК) у рамках операцій, що систематично проводяться проти них. Тиск на MHK і TFF перетворив суддівські помилки на буденність і не дозволив зберегти чесність футболу.

Те, що сталося сьогодні – це не лише проблема Адана Демірспор, а й явне свідчення того, в який глухий кут заганяється майбутнє турецького футболу. Подібні скандальні рішення завдають серйозної шкоди духу спортивного суперництва та принципу справедливості у футболі.

Ми заявляємо всьому суспільству, що не маємо наміру схилятися перед несправедливістю, беззаконням та систематичними помилками. Ми хочемо, щоб ухвалене нами рішення стало переломним моментом, який поклав край усім несправедливостям. Ми готові прийняти будь-яке покарання, яке буде винесене нашому клубу та нашій спільноті, але при цьому бажаємо, щоб турецький футбол знову знайшов чисті, справедливі та гідні боротьби зелені поля".

Після 21 матчу Галатасарай лідирує у турецькій Суперлізі, випереджаючи Фенербахче (22 гри) на три очки. Адана Демірспор має лише п'ять очок та йде на останньому місці.