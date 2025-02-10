Туреччина

Сума трансферу становитиме близько восьми мільйонів євро.

Галатасарай став ще на один крок ближче до підписання контракту з вінгером Ланса Пшемиславом Франковські. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 29-річного поляка за вісім мільйонів євро.

Контракт футболіста буде розрахований до літа 2028 року.

Нинішнього сезону Франковські провів 21 матч, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.

Після 21 гри Галатасарай очолює турнірну таблицю турецької Суперліги, випереджаючи Фенербахче (22 матчі) на три очки.