Туреччина

У Стамбулі розраховують на свого досвідченого капітана.

Центральний нападник Едін Джеко може оновити свою угоду з Фенербахче, передає журналіст Ніколо Скіра.

Галатасарай — Фенербахче 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 24.02.2025

Контракт стамбульського клубу з 38-річним боснійцем розраховано до кінця червня 2025 року. "Жовто-сині" хочуть продовжити угоду з капітаном до 2026-го.

Очікується, що в найближчі тижні відбудеться зустріч між Фенербахче й агентом Джеко Алессандро Луччі. У ході неї сторони обговорять майбутнє гравця.

Едін представляє стамбульців із літа 2023 року, відколи залишив Інтер на правах вільного агента. На його рахунку 44 голи й 17 асистів у 84 матчах усіх турнірів.