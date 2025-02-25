Туреччина

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Туреччини, що відбувся 24 лютого 2025 року.

У 25-му турі турецької Суперліги Галатасарай та Фенербахче не змогли порадувати вболівальників голами.

Попри статус лідерів чемпіонату, гра видалася нерезультативною: Галатасарай завдав лише одного удару в площину, а Фенербахче не реалізував свої моменти на контратаках.

Матч завершився нульовою нічиєю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Фенербахче у рамках 25-го туру турецької Суперліги-2024/25:

Галатасарай — Фенербахче 0:0

Склади команд: