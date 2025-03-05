Туреччина

Українець раніше пропустив один матч Трабзонспора.

Правий вінгер Трабзонспора Олександр Зубков приступив до індивідуальних тренувань.

Пресслужба клубу опублікувала фото з нещодавніх занять, на яких можна помітити й 28-річного українця. За даними журналіста Фуркана Челіка, гравець тренувався окремо від колективу.

Травму Зубков отримав 26 лютого, у домашньому матчі проти Різеспора в третьому турі Кубка Туреччини. Тоді його вимушено замінили на 38-й хвилині зустрічі, яка завершилася на користь Трабзонспора (5:2).

Виїзний поєдинок із Коньяспором (0:1) у чемпіонаті країни Олександр пропустив. Наразі невідомо, чи зможе він допомогти команді Шенола Гюнеша наступної суботи, 8 березня, у домашньому матчі проти Хатайспора (27-й тур Суперліги).

На рахунку українця один асист у п'яти поєдинках за Трабзонспор у всіх турнірах.