У наступному раунді турніру колектив Фатіха Текке може зустрітися з Бешикташем.
Трабзонспор — Бодрумспор, Getty Images
02 квітня 2025, 20:30
Трабзонспор із двома українцями в стартовому складі приймав Бодрумспор у чвертьфіналі Кубка Туреччини-2024/25.
Із перших хвилин господарів поля в цьому матчі представляли Олександр Зубков і Данило Сікан. Другого замінили по перерві, тоді як перший відзначився голом у додатковий час, встановивши на табло підсумковий рахунок — 3:2.
Таким чином підопічні Фатіха Текке дісталися наступного раунду турніру, де зустрінуться з переможцем пари Бешикташ — Гезтепе.
Трабзонспор — Бодрумспор 3:2
Голи: Банза, 3, Ескіхеллач, 22, Зубков, 98 — Сефері, 15, Барді, 20
Трабзонспор: Чакир — Мальєйру (Бошлук, 46), Йокушлу, Саатчи (Савич, 105), Ескіхеллач (Жаболь-Фолькареллі, 95) — Менді, Ландстрем — Зубков (Дрегуш, 106), Сікан (М. Чам, 46), Віща (Чанак, 72) — Банза
Бодрумспор: Д. Соуза — Челюстка (Ергюн, 77), Аєті, Айтемур, Шен (Білсел, 34) — Мохаммед (Бразан, 101) — Байракдар (Дімітров, 90+4), Фреді, Барді, Окіта (Антальяли, 77) — Сефері (Пушкаш, 101)
Попередження: Йокушлу, Менді, Чакир, Банза — Шен, Фреді, Байракдар
Вилучення: Йокушлу, 89, Менді, 109 — Фреді, 79 (всі — друге попередження)