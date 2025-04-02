Туреччина

У наступному раунді турніру колектив Фатіха Текке може зустрітися з Бешикташем.

Трабзонспор із двома українцями в стартовому складі приймав Бодрумспор у чвертьфіналі Кубка Туреччини-2024/25.

Із перших хвилин господарів поля в цьому матчі представляли Олександр Зубков і Данило Сікан. Другого замінили по перерві, тоді як перший відзначився голом у додатковий час, встановивши на табло підсумковий рахунок — 3:2.

🚀 ZUBKOV’DAN HARİKA BİR GOL!



🔴🔵 Trabzonspor, 98. dakikada Zubkov’un attığı golle Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçti! #ZTK pic.twitter.com/zAH8LqzbxE — A Spor (@aspor) April 2, 2025

Таким чином підопічні Фатіха Текке дісталися наступного раунду турніру, де зустрінуться з переможцем пари Бешикташ — Гезтепе.

Трабзонспор — Бодрумспор 3:2

Голи: Банза, 3, Ескіхеллач, 22, Зубков, 98 — Сефері, 15, Барді, 20

Трабзонспор: Чакир — Мальєйру (Бошлук, 46), Йокушлу, Саатчи (Савич, 105), Ескіхеллач (Жаболь-Фолькареллі, 95) — Менді, Ландстрем — Зубков (Дрегуш, 106), Сікан (М. Чам, 46), Віща (Чанак, 72) — Банза

Бодрумспор: Д. Соуза — Челюстка (Ергюн, 77), Аєті, Айтемур, Шен (Білсел, 34) — Мохаммед (Бразан, 101) — Байракдар (Дімітров, 90+4), Фреді, Барді, Окіта (Антальяли, 77) — Сефері (Пушкаш, 101)

Попередження: Йокушлу, Менді, Чакир, Банза — Шен, Фреді, Байракдар

Вилучення: Йокушлу, 89, Менді, 109 — Фреді, 79 (всі — друге попередження)