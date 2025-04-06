Туреччина

Підопічні Жозе Моурінью продовжують переслідувати Галатасарай.

У рамках 30-го туру чемпіонату Туреччини-2024/25 Фенербахче приймав Трабзонспор у Стамбулі.

Гостям удалося піти на перерву з мінімальною перевагою завдяки пізньому голу Деніса Дрегуша. По перерві господарі поля перехопили ініціативу, досягнувши бажаного результату зусиллями Таліски, який оформив хет-трик, і Мілана Шкрініара.

Олександр Зубков відіграв матч від стартового до фінального свистка, а Данило Сікан провів його на лаві запасних. Арсеній Батагов усе ще травмований.

Фенербахче з 68-ма очками йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини (-3 від лідируючого Галатасарая), тоді як Трабзонспор із 36-ма заліковими балами перебуває на 11-й сходинці.

Фенербахче — Трабзонспор 4:1

Голи: Таліска, 51 (пен.), 64, 77, Шкрініар, 60 — Дрегуш, 45+4

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Шкрініар, Джику (Таліска, 46), Мюлдюр — Фред, Амрабат — Тадич (Сьоюнджю, 67), Шиманські (Кахведжі, 81), Сен-Максімен (Айдин, 67) — Джеко (Тосун, 86)

Трабзонспор: Чакир — Мальєйру, Савич, Йокушлу, Бошлук (Саатчи, 71) — Менді (Нвакаеме, 80), Ландстрем (Туфан, 65) — Дрегуш (Віща, 65), Зубков, Ескіхеллач (Чанак, 70) — Банза

Попередження: Джику, Амрабат — Мальєйру, Ландстрем, Савич