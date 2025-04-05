Туреччина

Головний тренер Фенербахче пропустить наступні три матчі чемпіонату Туреччини.

Федерація футболу Туреччини (TFF) оголосила про покарання для головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью, який раніше схопив за ніс свого колегу з Галатасарая Окана Бурука.

Інцидент мав місце після завершення чвертьфінального матчу Кубка країни-2024/25, в якому підопічні 62-річного португальця зазнали домашньої поразки (1:2).



За межами поля червні картки отримали четверо гравців: двоє з Фенербахче (Мерт Хакан Яндаш і Фред) та двоє з Галатасарая (Бариш Алпер Їлмаз і Керем Демірбай). Вилучення не уникнув і сам Моурінью.

TFF додатково покарала керманича "жовто-синіх" за "неспортивну поведінку відносно суперника". Жозе дискваліфікували на три матчі чемпіонату Туреччини (Трабзонспор удома, Сівасспор на виїзді й Кайсеріспор удома), а також оштрафували на 292,5 тисячі турецьких лір (7,7 тисяч доларів США).

Фенербахче йде другим у турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи 65 очок після 27-ми зіграних поєдинків, тоді як Галатасарай з 71-м заліковим балом (28 матчів) перебуває на першій сходинці.

Раніше повідомлялося, що столичний клуб розглядає можливість звільнення Моурінью після нещодавнього скандалу.