Турецький клуб навіть підготував проєкт можливої угоди.
Томас Мюллер, Getty Images
10 квітня 2025, 13:53
Німецький нападник Томас Мюллер кілька днів тому оголосив про те, що залишить рідну для нього мюнхенську Баварію після завершення Клубного чемпіонату світу влітку 2025 року, і таким чином завершить свою 25-річну історію виступів за цей клуб.
Однак на цьому футбольна історія 35-річного виконавця не завершується й цього літа він шукатиме собі колектив для продовження кар’єри.
Можливо, ним стане турецький Фенербахче, про інтерес якого стало відомо з місцевих ЗМІ.
"Канарки" шукають варіанти для компенсації відходу Душана Тадича та Едіна Джеко наприкінці поточної кампанії в плані нападу, і Мюллер у якості вільного агента для них — дуже гідний варіант.
Відомо, що турецький колектив уже підготував проєкт потенційної угоди з гравцем строком на один сезон + ще один рік за домовленістю сторін.
У цьому сезоні Томас відіграв 37 матчів (1312 хвилин), забивши шість голів та віддавши п’ять гольових передач.