Туреччина

Турецький клуб навіть підготував проєкт можливої угоди.

Німецький нападник Томас Мюллер кілька днів тому оголосив про те, що залишить рідну для нього мюнхенську Баварію після завершення Клубного чемпіонату світу влітку 2025 року, і таким чином завершить свою 25-річну історію виступів за цей клуб.

Однак на цьому футбольна історія 35-річного виконавця не завершується й цього літа він шукатиме собі колектив для продовження кар’єри.

Можливо, ним стане турецький Фенербахче, про інтерес якого стало відомо з місцевих ЗМІ.

"Канарки" шукають варіанти для компенсації відходу Душана Тадича та Едіна Джеко наприкінці поточної кампанії в плані нападу, і Мюллер у якості вільного агента для них — дуже гідний варіант.

Відомо, що турецький колектив уже підготував проєкт потенційної угоди з гравцем строком на один сезон + ще один рік за домовленістю сторін.

У цьому сезоні Томас відіграв 37 матчів (1312 хвилин), забивши шість голів та віддавши п’ять гольових передач.